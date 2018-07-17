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Turgut Kaan ile yollar ayrılıyor

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Turgut Kaan ile yollar ayrılıyor
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Yeni sezona Serhat Ertürk’ün teknik direktörlüğünde girecek olan Küçük Kaymaklı’da kadroyu şekillendirme çalışmaları devam ediyor.

Küçük Kaymaklı’nın geçtiğimiz sezonki kadrosunda yer alan stoper Turgut Kaan Çoban ile yönetim kurulu, geçtiğimiz gün görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’de bulunan Turgut Kaan ile yapılan görüşme sonrasında taraflar anlaşamadı.

Turgut Kaan’ın eski kulübü Dumlupınar’a dönme isteği olmasından dolayı, Küçük Kaymaklı’da bu futbolcu ile yolların ayrılması görüşü ön plana çıktı.

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