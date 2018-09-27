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Turgut Kaan'a, Ocak kancası

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Turgut Kaan'a, Ocak kancası
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Küçük Kaymaklı ile ipleri koparma noktasına gelen defans futbolcusu Turgut Kaan Çoban için Yenicami'den sonra Türk Ocağı da devreye girdi. Türk Ocağı'nın takas teklifinin, Küçük Kaymaklı tarafından kabul edilmemesinden sonra transferdeki gelişme, Türk Ocağı başkanı Şükrü Karakaya'nın yurt dışından dönmesinden sonra belli olacak.

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