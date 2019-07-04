Turgut, Dumlupınar yolcusu

Küçük Kaymaklı’nın yeni sezon kadrosunda olmayacak olan başarılı stoper Turgut Kaan Çoban’ın, daha önce de formasını giydiği Yonpaş Dumlupınar’a transferi büyük oranda tamamlandı. Bonservisli veya satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi beklenen transfer için arada kalan miktar ve ödeme planındaki ufak pürüzlerin, bugün bir araya gelecek olan Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina ve Yonpaş Dumlupınar başkanı Mehmet Evram arasında yapılacak görüşmeden sonra çözülmesi ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.