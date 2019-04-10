Turan, tur kapısını araladı

Mağusa Türk Gücü yarı final ilk maçında Mağusa derbisinde ezeli rakibi Yonpaş Dumlupınar'ı deplasmanda, Halil Turan'ın son dakika golüyle mağlup ederek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı

Stad: Dr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Mustafa Torun (4. Hakem: Zekai Töre)

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, Emir, İsmail, Hüseyin Kayalılar, Ender(87-Mert Yücetürk), Berke, Burak(63-Turgut Kaçar), Mert Güçlücan, Hicabi, Ali Yıldırım

MTG: Yusuf Yontar, Orhan(62-Mehmet Gürlü), Halil Uçar, Michael Odibe, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Adil, Arif Uysal(58-Uğur Gök), Dinopeter, Halil Turan, Sadık Balarabe

Goller: Ali Yıldırım-5(Yonpaş Dumlupınar), Sadık Balarabe-12, Halil Turan-90

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa derbisinde Yonpaş Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü karşılaştılar.

Dr. Fazıl Küçük Stadında dolu tribünler önünde ve muhteşem bir ambiansta oynanan maça Yonpaş Dumlupınar adeta golle başlarken, 5. dakikada Ali Yıldırım ile 1-0 öne geçti.

Mağusa Türk Gücü, Sadık Balarabe’nin 12. dakikada attığı golü ile karşılık verince devre 1-1 tamamlandı.

İkinci devre uzun süre 1-1 devam ederken 85'de Yonpaş Dumlupınar çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Mağusa Türk Gücü ise golcü Halil Turan’ın 90. dakikadaki golüyle maçı kazanarak final yolunda büyük avantaj elde etti.