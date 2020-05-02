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Turan: Kulüpleri yarı yolda bırakmamak boynumuzun borcudur

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Halil Turan, “Bilim ve Sağlık Kuruluna güveniyoruz. Onay çıktığı takdirde maçları kazasız belasız tamamlarız. Yıllarca sıcakta karşılık beklemeden maç yaptık. Kulüpleri bize sözünü tutanları da yarı yolda bırakmamak boynumuzun borcudur.” açıklamasını yaptı

Turan: Kulüpleri yarı yolda bırakmamak boynumuzun borcudur

Mesarya’nın deneyimli golcü futbolcusu Halil Turan, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’da forma giyen Halil Turan’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Benim anlayamadığım herkesin farklı görüşleri vardır. Fikir ayrılıkları olabilir ama herkesin de tek söylediği önce sağlıktır.

Bilim ve Sağlık Kuruluna güveniyoruz ve onların kararına göre hareket edilecektir. Ben de sorarım “15 Mayıs’ta onay çıkar antrenmanlar başlar maçlar oynanacak denirse, o zaman da ailem izin vermez oynamam. Küstüm korkarım veya gelmem mi denilecek? Ya da şimdi mi aklınıza geldi sporcu sağlığı da sıcaktır olmaz bu iş denilecek
Geçen sezon hariç lig biter bitmez hiç ara vermeden Milli Takımda görev aldık. Yıllarca hem de bu Haziran – Temmuz sıcaklarında hiçbir karşılık beklemeden aslanlar gibi gelip işimizi yaptık. Sakatlanma pahasına 6 günde 5 maç yaptık.
Hatta final maçındaki şahsen ben sakatlandım. Çünkü her gün maç yaptık. Gene şikâyet etmedik. E kimse kusura bakmasın da sadece sizin aileniz yoktur. Bizim de ailemiz çocuğumuz vardır ve her şeyden önce gelirler.
Bence onay çıktığı takdirde kendine bakmış herkes çıkıp aslanlar gibi bu kalan maçları kazasız belasız zaten rahatça tamamlar. Temmuz’da sezon açan da hazırlık maçları yapan yine bizler değil miyiz?

Adaletli olan ve doğru olan alınacak karara saygı duyup bağlı olduğumuz kulüpleri, bize sözünü tutanları yarı yolda bırakmamak boynumuzun borcudur. Bu zor dönemde biz futbolcular bu şekilde olsun elimizi taşın altına sokmuş oluruz.”
 

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