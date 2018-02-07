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Tur, Piro’nun ellerinde geldi

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Merit Alsancak Yeşilova, Yalova’yı penaltı atışları sonrasında eledi

Tur, Piro’nun ellerinde geldi
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YER:Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar

HAKEMLER:Mehmet Sezener, Hakan Ünal, Zekai Töre

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA:Hasan, Cenker(DK 76 Aksel), Okan, Vakkas, Binya, İlyas, Adeleke, Mustafa, Ahmet(DK 51 Mejdi), Hamis(DK 31 Ulaş), Lua Lua.

YALOVA:İrfan, Mitat, Tayfun(DK 88 Ali Karayel), Reşat, Mahmut, Edis, Batshi(DK 57 Cemal), Ali, Hasip, Uche, Buğra(DK 65 Selçuk).

GOLLER: DK 62 Vakkas, DK 94 pen Lua Lua(Merit Alsancak Yeşilova). DK 7 Ali Azouz, DK 104 Edis(Yalova).

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Yalova karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışları sonrasında 7-6 Merit Alsancak Yeşilova kazandı.

Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini 61. dakikada Vakkas, 93. dakikada penaltıdan LuaLua atarken, Yalova'nın gollerini 7. dakikada Ali, 103. dakikada Edis kaydetti. Penaltı vuruşlarında Merit Alsancak Yeşilova'nın kalecisi Hasan Piro, yaptığı kurtarışlarla takımına turu getiren futbolcu oldu.

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