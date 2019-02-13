Tur Kartal pençesinde

Kıbrıs Kupası ikinci turun en zorlu eşleşmelerinden olan ve Ali Özer’in yönettiği Mete Adanır Stadındaki maçta Yenicami, Türk Ocağı’nı deplasmanda penaltı vuruşları sonrasında 4-3 mağlup etti.

Ligde de şampiyonluğu kovalayan Yenicami ile tek hedefi Kıbrıs Kupası olan Türk Ocağı arasındaki maçın normal süresi ve uzatma dakikaları çekişmeli geçti. Maçtan gol sesi çıkmazken, 0-0 sona erdi. Penaltı vuruşlarında, Yenicami’den Kenneth, Mehmet, Eray ve Emin golü bulurlarken, Türk Ocağı’nda Deniz, Mehmet ve Tonbara golü bulan futbolcular oldu. Böylelikle maçı deplasmanda 4-3 kazanan Yenicami, çeyrek finale yükseldi.