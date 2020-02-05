Tur Kafeste

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün CihangirStadı’nda Cihangirile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 1-0 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip Cihangiroldu.Hakem Hüseyin Özkan’ın yönettiği maç zaman zaman sert geçerken maçta 7 sarı kart çıktı.
Maçın ilk devresi golsüz tamamlanırken, Cihangir ikinci devreye golle başladı. 51’de Donatus takımına turu getiren golü kaydetti. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmazken maç 1-0 tamamlandı. Cihangir çeyrek finale yükselen takım olurken, maç sonunda Gençlik Gücülüler, maçta penaltılarının verilmediği gerekçesi ile Hüseyin Özkan’a büyük tepki gösterdiler.