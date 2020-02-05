banner255
banner69
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
25 0
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
40 0
 
22 0
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
31 0
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
29 0
22 0
Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
30 0
banner374

Tur Kafeste

banner27

Cihangir, Gençlik Gücü’nü zorlanmasına rağmen Donatus’un golüyle mağlup ederek turu geçen takım oldu

Tur Kafeste

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün CihangirStadı’nda Cihangirile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 1-0 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip Cihangiroldu.Hakem Hüseyin Özkan’ın yönettiği maç zaman zaman sert geçerken maçta 7 sarı kart çıktı.

Maçın ilk devresi golsüz tamamlanırken, Cihangir ikinci devreye golle başladı. 51’de Donatus takımına turu getiren golü kaydetti. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmazken maç 1-0 tamamlandı. Cihangir çeyrek finale yükselen takım olurken, maç sonunda Gençlik Gücülüler, maçta penaltılarının verilmediği gerekçesi ile Hüseyin Özkan’a büyük tepki gösterdiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.