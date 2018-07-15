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Tunç'tan duygusal ayrılık mesajı

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Çetinkaya futbolcusu Tunç Özgürgün, Doğan Türk Birliği'ne transfer olan çocukluk arkadaşı Sercan Demirman ile 22 yıldan sonra takımlarının ayrılması ile ilgili duygusal bir ayrılık mesajı yayınladı

Tunç'tan duygusal ayrılık mesajı
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K-PET Süper Lig ekibi Çetinkaya'nın deneyimli futbolcusu Tunç Özgürgün, serbest transfer hakkını kullanarak Doğan Türk Birliği'ne transfer olan çocukluk arkadaşı Sercan Demirman'ın takımdan ayrılması ile ilgili duygusal bir ayrılık mesajı yayınladı.

Yıllarca birlikte sarı kırmızılı formayı terletip, kupalar kazandığı arkadaşı ile ilgili olarak Tunç Özgürgün şu açıklamayı yaptı:

"Resim biraz eski olabilir ama biz de yeni sayılmayız. 6 yaşından beri her kategorisinde birlikte mücadele edip, çalışıp, çabalayarak kupalar kazandık. Bazen üzüldük, bazen sevindik.  Ama 22 sene sonra ilk defa takımlarımız tamamen ayrıldı.

En kötü günde en iyi gün de birlikte bu formanın altında seninle birlikte mücadele etmek, savaşmak, mükemmeldi. Yeni takımında senin için her şey mükemmel olsun.

Zaten tilkinin dönüp dolaşacağı yer, sonunda kürkçü dükkanıdır. Kalbindeki takım kim ne derse, desin bellidir. Keşke herkes senin gibi bu takıma, yeri geldiğinde sahip çıkabilse... Başarılar gardaşım!"

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