Tunalı: Yerli futbolcular yüksek rakamlar istememeli

Ceran Tunalı yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolcu kontenjanının belli bir süre kalkması gerektiğini belirtip, yerli futbolcuların bu işi firsat bilip şımarmadan oynamaları ve yüksek rakamlar istememeleri gerektiğini vurguladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Çetinkaya yöneticisi Ceran Tunalı sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

“Yabancı futbolcuya karşı değilim. Ama bu şartlarda yabancı futbolcu kontenjanının belli bir süre kalkması gerekir.

Yerli futbolcularımızda bu işi firsat bilip şımarmadan ne de olsa adam yok, antrenör beni oynatmak zorunda zihniyetinde olmamalıdırlar. Aksine daha çok çalışıp nasıl daha faydalı olabilirim diye düşünmesi gerekir.Futbolcular emeklerinin karşılığını alacaklar tabii ama firsat bilip yüksek rakamlar istemeyecekler.

Bir zaman avrupayaaçılırsak ki zordur. O zaman her şey düşünülür.Ama alt yapılarda çok yetenekli çocuklarımız vardır. Bence bu çocuklara oynayabilecekleri güzel tesisler yapalım. Tesislere yatırım yapmamız şarttır.