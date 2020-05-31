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Tunalı: Özlenen Çetinkaya’yı izlettireceğiz

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Ceran Tunalı, “Çetinkaya yalnız değildir. Camia ve yönetim olarak özlenen Çetinkaya’yı izlettireceğiz.” açıklamasını yaptı

Tunalı: Özlenen Çetinkaya’yı izlettireceğiz

Çetinkaya’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda Dr Bülent Dizdarlı, kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Çetinkaya’nın yarın gerçekleştireceği genel kurul öncesinde başkan adaylığı için başvuru yapan Ceran Tunalı, üyelerin onayını alması halinde kulübün yeni başkanı olacak.

Ceran Tunalı’nın aday olacağının ilk duyurulduğu site olan Halk Spor sitemizdeki haber büyük ilgi görürken, Ceran Tunalı’nın adaylığından duyulan memnuniyet yapılan yorumlarda dile getirildi.  

Ceran Tunalı da sosyal medyada yapılan yorumlara “Herkese güzel dilekleri için teşekkür ederim. Çetinkaya yalnız değildir. Camia ve yönetim olarak özlenen Çetinkaya’yı izlettireceğiz.” açıklaması ile teşekkür etti.

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