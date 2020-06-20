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Tunalı: Neler yapabileciğimizi gösterdik

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Tunalı: Neler yapabileciğimizi gösterdik

Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, başkan olarak çıktığı ilk maçtan galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyor.

Gönyeli deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyet sonrasında Ceran Tunalı şu açıklamayı yaptı:

“Dün oynanan Gönyeli –Çetinkaya maçında almış olduğumuz galibiyetten dolayı tüm futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ederim.

Efsane isteyince neler yapabileciğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu hakettiğimiz galibiyet Efsane Çetinkaya’nın,efsane babalarına armağan olsun.Yola devam. Başka Çetinkaya yok.”

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