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Tunalı: Ligler devam edemez

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Ceran Tunalı, bu saatten sonra liglerin devam edemeyeceğini açıklarken, yabancı futbolcuların maliyetlerine dikkat çekip, alt yapılara daha çok önem vermemiz gerektiğine vurgu yaptı

Tunalı: Ligler devam edemez

Çetinkaya yönetim kurulu üyesi Ceran Tunalı, Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceran Tunalı’nın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Bu saatten sonra ligler devam edemez. Kimseyi mağdur etmeden federasyonda yapılacak toplantılarda kulüpler de kendi fikirlerini söyleyerek, yeni sezonda nasıl bir yol çizileceğine yardımcı olmalıdırlar.

Yabancı futbolculara harcanan inanılmaz paralar vardır. Kaliteli yabancı futbolcu gelir mi? Evet gelir. Ama kulüpler artık bu yükün altından kalkmaya zorlanıyorlar. Yöneticiler dilenci gibi para toplamaya çalışırlar. Hep ayni kişilere yüklenildiğinde de artık verecek olanı da usandırırız. Nereye kadar bu böyle sürebilir?

Bu ekonomik şartlarda artık alt yapılara daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünürüm. Bu işten anlayan bilir kişiler ile alt yapılara yatırım yapmalıyız.”

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