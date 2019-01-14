Tunahan, Halk Evi’nde

Girne Halk Evi transferdeki hareketliliğini sürdürürken, Doğan Türk Birliği’nin genç futbolcusu Tunahan Şencan’ın transferini de dün bitirdi. Girne Halk Evi yönetimi, Tunahan’ın kiralık transferi için dün Doğan Türk Birliği yönetimi ile anlaşırken, genç futbolcu dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini Girne Halk Evi futbolcusu yapan imzayı attı.