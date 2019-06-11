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Tüm takımlar şampiyon

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Cemil Yılmaz ve Nejat Göksal anısına düzenlenen Karpaz Minikler Anı Futbol Turnuvası yapılırken, turnuva sonunda tüm takımlar şampiyon olarak ilan edildi

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Tüm takımlar şampiyon
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Sipahi Spor Kulübü tarafından merhumlar Cemil Yılmaz ve Nejat Göksal anısına düzenlenen Karpaz Minikler Anı Futbol Turnuvası yapıldı.

Cemil Yılmaz – Nejat Göksal Karpaz Minikler U12 Yaş Anı Futbol Turnuvasına, Sipahi Akademi, Dörtyol Akademi, Yeni Erenköy Akademi, Karadeniz 61 Akademiden oluşan dört takım katıldı. Tek maç eleme sistemine göre mücadele edilen turnuva Yeni Erenköy Stadında oynandı. U12 Yaş Minikler Turnuvasında, 2007-2008 doğumlu minik sporcular katılarak, hünerlerini ve yeteneklerini sergilediler. Yapılan güzel hareketler izleyicilerin beğenisini kazanırken, turnuva sonunda tüm takımlar şampiyon olarak ilan edildi.

Göksal Hacıhasanoğlu başkanlığındaki Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenen merhumlar Cemil Yılmaz – Nejat Göksal Karpaz Minikler U12 Yaş Anı Futbol Turnuvasının anlam ve önemine uygun şekilde sonuçlanmasının ardından düzelenen ödül töreninde tüm takımlara ödüller yetkililer tarafından verildi. Turnuva sonrasında ise Karadeniz 61 Kültür Derneği’nin tüm çocuklara döner ikram edilirken, ortaya güzel ve hoş görüntüler çıktı.

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