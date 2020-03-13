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Tuğra, büyük amcasının izinde

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Futbol oynadıkları döneme damga vuran Ali Çetin Amcaoğlu’nun torunu, Hüseyin Amcaoğlu’nun yeğeni Tuğra Amcaoğlu, büyük amcası Adnan Amcaoğlu gibi iyi bir kaleci olmak için çalışıyor

Tuğra, büyük amcasının izinde

Futbolumuza damga vuran Amcaoğlu ailesinden bu kez kaleci yetişiyor. Futbol oynadıkları döneme damga vuran Ali Çetin Amcaoğlu ve Hüseyin Amcaoğlu’ndan sonra Tuğra Amcaoğlu da iyi bir futbolcu olarak yetişiyor.

Ali Çetin Amcaoğlu forvet, Hüseyin Amcaoğlu ise orta saha ve defans futbolcusu olarak dönemlerinin en iyilerinden olmuşlardı. Yine eski futbolcu olan Ahmet Amcaoğlu’nun oğlu olan Tuğra, Türk Ocağı alt yapı takımlarının kalesini koruyor.  Büyük amcası Adnan Amcaoğlu gibi iyi bir kaleci olmak için çalışan Tuğra, Adnan Amcaoğlu’ndan sonra ailenin ikinci başarılı kalecisi olma hedefinde.

2005 doğumlu olmasına rağmen Türk Ocağı U17 Takımının kaleciliğini yapan Tuğra fiziği ve kaledeki duruşu ile iyi bir kaleci olma yolunda ilerliyor. Küçük Kaymaklı U17 Takımı ile oynadıkları yarı final maçında penaltı vuruşlarında yaptığı kurtarışla takımının finale yükselmesine büyük katkı koyan Tuğra, Türk Ocağı U17 Takımının finalde Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ettiği maçta yaptığı başarılı kurtarışlarla şampiyonluğun gelmesine büyük katkı koydu.

Henüz 15 yaşında olan Tuğra, U 15 Liginde mücadele eden Türk Ocağı U15 Takımının da kalesini koruyor.

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