Tugay artık serbest

Yıllardır Yeni Boğaziçi formasını başarıyla terleten Tugay Sezer, serbest transfer hakkı kazandı. Başarılı savunmacı Tugay Sezer geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda serbest transfer hakkı başvurusu için gerekli olan formu doldururken, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.
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