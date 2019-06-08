Tribünler yetersiz kaldı

BTM İkinci Lig İkinci Grupta liderliği etkileyecek olan derbi maçta Pınarbaşı ile Dikmen Gücü, Göçmenköy Antrenman Sahasında karşılaştılar.

Maça her 2 takım taraftarı da büyük ilgi gösterirken, kalabalık bir taraftar kitlesi maçı izledi. Göçmenköy Antrenman Sahasının tribünleri taraftarlara yetersiz kalırken, birçok taraftar maçı tel boyundan veya tellerin üzerine çıkarak izlediler.

İki takım taraftarının iç içe izledikleri maçta olay çıkmaması için ise polis güçleri yoğun önlem alırken, maç olaysız sona erdi.