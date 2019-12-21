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Tribünler coştu

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Tribünler coştu

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde 15. haftanın en önemli maçında haftaya ikinci sırada giren Cihangir, lider Mağusa Türk Gücü'nü konuk etti.

Zorlu maçta tribünler ve tel boyu hınca hınç dolarken, 2 takım taraftarının yanı sıra, tarafsız birçok futbolsever de maça ilgi gösterdi.

Mağusa Türk Gücü'nün taraftar grubu Ultracrows, 90 dakika boyunca takımına büyük destek verirken, yakılan meşaleler de tribünlere büyük renk kattı.

Fair play çerçevesinde başlayan maç, centilmence tamamlanırken, 90 dakika sonunda da tribünleri terk etmeyen Ultracrows üyeleri, zaferlerinin mutluluğunu doyasıya yaşadılar.

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