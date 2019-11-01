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Tribünler coştu

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Tribünler coştu
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’in 8. haftasının açılış maçında Leymosun derbisinde,  Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldiler.

Mete Adanır Staydumu’nda 3,000’e yakın taraftarın önünde gerçekleştirilen derbide tribünlere de coşku hakimdi. Özellikle ilk devre boyunca taraftarlar susmazken, yakılan meşaleler ve maytaplar da geceye ayrı bir renk kattı.

Sahada ve tribünlerdeki kısa süreli gerginlik haricinde maçta olumsuzluk da yaşanmazken, özellikle Doğan Türk Birliği futbolcusu Selim’in centilmence davranışı Ocak tribünleri tarafından alkışlandı.

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