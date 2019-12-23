Transferin gündemi John Ebuka

İlk devreyi 17 golle K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında zirvede tamamlayan John Ebuka için Hamitköy, Yenicami ve Doğan Türk Birliği girişim yapıyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde ilk devrenin sona ermesinden sonra gözler 2 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrildi.

Ara transferin gündemi ise Hamitköy’ün yıldızı John Ebuka olacak. İlk devreyi 17 golle K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, Mishali ile birlikte zirvede tamamlayan John Ebuka için Hamitköy, Yenicami ve Doğan Türk Birliği girişim yapıyor.Hamitköy, futbolcuyu kadrosunda tutmak için Yenicami ile görüşürken, Yenicami de ilk devredeki kötü gidişini durdurmak için Ebuka'yı yeniden takıma döndürmeyi düşünüyor.John Ebuka için devreye son olarak ise Doğan Türk Birliği girdi. Sezon başında futbolcuyu Hamitköy'e kaptıran Doğan Türk Birliği, ara transferde Weston'u gönderip, John Ebuka'yı kadrosuna katarak şampiyonluk hedefine ulaşmayı hedefliyor.