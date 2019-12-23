banner255
banner69
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
181 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
50 0
 
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
19 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
84 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
837 0
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
32 0
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
17 0
banner355

Transferin gündemi John Ebuka

banner27

İlk devreyi 17 golle K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında zirvede tamamlayan John Ebuka için Hamitköy, Yenicami ve Doğan Türk Birliği girişim yapıyor

Transferin gündemi John Ebuka

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde ilk devrenin sona ermesinden sonra gözler 2 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrildi.

Ara transferin gündemi ise Hamitköy’ün yıldızı John Ebuka olacak. İlk devreyi 17 golle K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, Mishali ile birlikte zirvede tamamlayan John Ebuka için Hamitköy, Yenicami ve Doğan Türk Birliği girişim yapıyor.Hamitköy, futbolcuyu kadrosunda tutmak için Yenicami ile görüşürken, Yenicami de ilk devredeki kötü gidişini durdurmak için Ebuka'yı yeniden takıma döndürmeyi düşünüyor.John Ebuka için devreye son olarak ise Doğan Türk Birliği girdi. Sezon başında futbolcuyu Hamitköy'e kaptıran Doğan Türk Birliği, ara transferde Weston'u gönderip, John Ebuka'yı kadrosuna katarak şampiyonluk hedefine ulaşmayı hedefliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.