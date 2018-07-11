Transferin gözdesi Çizyo

Baf Ülkü Yurdu'nun deneyimli defans futbolcusu Mustafa Tekpınar'ın (Çizyo), yol sorunu nedeniyle kulübünden ayrılacağının belli olmasından sonra birçok Süper Lig kulübünden transfer teklifi almaya devam ediyor.

Gençlik Gücü’nden sonra devreye giren Gençler Birliği ile prensipte anlaşan başarılı futbolcu, kulüplerin anlaşamamasından dolayı bu kulübe henüz transfer olamadı. Yaşanan süreçte Gönyeli, Türk Ocağı ve Küçük Kaymaklı’nın da ilgilenmeye başladığı futbolcu, kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesini hedefliyor.