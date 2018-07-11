banner107
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
1 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
88 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
39 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
51 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
235 0
Soma katliamı davasında karar
Soma katliamı davasında karar
37 0
Şans ola yaşıyoruz şans ola
Şans ola yaşıyoruz şans ola
89 0
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
427 0
banner82
banner147

Transferin gözdesi Çizyo

banner27

Transferin gözdesi Çizyo
banner137

Baf Ülkü Yurdu'nun deneyimli defans futbolcusu Mustafa Tekpınar'ın (Çizyo), yol sorunu nedeniyle kulübünden ayrılacağının belli olmasından sonra birçok Süper Lig kulübünden transfer teklifi almaya devam ediyor.

Gençlik Gücü’nden sonra devreye giren Gençler Birliği ile prensipte anlaşan başarılı futbolcu, kulüplerin anlaşamamasından dolayı bu kulübe henüz transfer olamadı. Yaşanan süreçte Gönyeli, Türk Ocağı ve Küçük Kaymaklı’nın da ilgilenmeye başladığı futbolcu, kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesini hedefliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.