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“Transferime koronavirüs engel oldu”

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Sezon başında Galatasaray'dan, Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, devre arasında yapılan transfer görüşmelerine koronavirüsün engel olduğunu söyledi. Takıma döneceğini vurgulayan Diagne, "Falcao ile çift forvet oynayabiliriz" dedi

“Transferime koronavirüs engel oldu”

Galatasaray'dan tarafından sezon başında Club Brugge'e kiralanan Senegalli forvet Diagne, Habertürk'e konuştu. Devre arasında Çin'den transfer teklifi aldığını ifade eden Senegalli golcü, anlaşma sağladığını ancak transferine koronavirüsün engel olduğunu söyledi. 

Diagne, Çin kulübünün kendisini bonservisiyle beraber kadrosuna katmak istediğini de açıkladı.

"Devre arasında Galatasaray'a dönmek istediğini ancak..."

28 yaşındaki futbolcu, devre arasında Galatasaray'a dönmek istediğini ancak yabancı sınırından dolayı bunun gerçekleşmediğini belirtti. 

"Terim ve Albayrak'a üzüldüm"

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs haberlerine çok üzüldüğünü belirten Senegalli oyuncu, Terim'in kendisi için çok özel biri olduğunu da ifade etti.

"Falcao ile çift forvet oynayabiliriz"

Sezon başında başka bir takıma kiralık gönderileceğini duyunca önce şaşırdığını ifade eden Diagne, Galatasaray'ın yeni aldığı forvetten sonra şans bulamayacağı için gitmeyi tercih ettiğini belirtti. 

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olduğunu ve yeni sezonda takıma döneceğini vurgulayan Mbaye Diagne, Falcao ile birlikte çift forvet oynayabileceklerini de sözlerine ekledi. 

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