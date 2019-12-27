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Transferde 'Gök' gürleyecek

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Mağusa Türk Gücü’nün yıldız futbolcusu Uğur Gök için 3 K-Pet Süper Lig, bir de K-Pet Birinci Lig ekibi transfer girişimleri yapıyor

Transferde 'Gök' gürleyecek

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’in ilk devresini lider tamamlayan son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde transfer sezonu hareketliliği sürüyor.

Sadık Balabare’yi kadrosuna katan, Prince Boateng ile anlaşmak üzere olan, Şenol’u takıma döndüren Mağusa Türk Gücü’nde takımın etkili isimlerinden Uğur Gök ile de yollar ayrılacak. İlk devrede hamle oyuncusu olarak kullanılan ve oyuna girdikten sonra attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Uğur için 4 takım devreye girdi.

Uğur Gök’ün devre arasında başka bir takıma transfer olacağı öğrenildi. Uğur ile eski takımı Küçük Kaymaklı, Gönyeli ve Çetinkaya ile K-Pet Birinci Ligin ilk devresini lider tamamlayan Mesarya ilgileniyor. Uğur transferinin kupa maçından sonra şekillenmesi bekleniyor.

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