Transfer piyasası hareketli

İsa TABAK

Futbolda ilk devrenin tamamlanması ve ara transfer döneminin başlaması ile birlikte transfer piyasası da hareketlenirken, kulüp yönetimleri, hareketli bir sürece girdiler.

AHMET CAN, ÇETİNKAYA’NIN RADARINDA

K-PET Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, ilk yarının tamamlanması ile birlikte ikinci yarıda daha etkili olabilmenin çalışmalarını yapıyor.

Bu çalışmaların ilk kararı futbolcu Ahmet Can Tokmak ile yolları ayırmak olurken, Ahmet Can ile ilk ilgilenen kulüp eski takımı Çetinkaya oldu. Ahmet Can ile konuşup nabız yoklayan Çetinkaya yöneticilerinin, ilerleyen günlerde yıldız futbolcunun transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

YEŞİLOVA, BEKİR’İN PEŞİNDE

K-PET Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Alsancak Yeşilova, ikinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Alsancak Yeşilova, Ozanköy’ün yıldızı Bekir Yıldız’ı transfer etmek için harekete geçerken, futbolcuyla ilgili nabız yokladı. Yapılan ilk görüşmelerin olumsuz geçtiği öğrenilirken, transfer için girişimlerin devam edeceği bilgisi edinildi.

ERTAN, CİHANGİR’E DÖNDÜ

Gençler Birliği ile yollarını ayıran futbolcular arasına giren Ertan Bulut, kısa bir ayrılığın ardından yeniden Cihangir’e döndü.

Gençler Birliği yöneticisi Birol Şofer, Ertan’ın bonservisini dün Cihangir başkanı Aytaç Karavezirler’e verdi.

KAYMAKLI ŞOKTA

Küçük Kaymaklı dün Ufuk Şimşek’in şok transfer haberiyle sarsıldı. Küçük Kaymaklı’nın kalecisi Ufuk, Türkiye BAL ekiplerinden İstanbul Alibeyköyspor ile anlaşırken, yarın bu takımın kampına katılacak.

İSKELE TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU

İskele ekibi Gençler Birliği’nde Hasan Topaloğlu’nun istifasından sonra takımın yeni teknik direktörü, daha önce de kulüpte görev yapmış olan Serhat Ertürk oldu.