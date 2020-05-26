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Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!

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Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı

Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!

Manu'nun, Türkiye'deki kariyerine başlamadan önce Hollanda'da forma giydiği son kulüp olan Go Ahead Eagles, 2016-17 sezonunda küme düşmüştü. Hollandalı forvet, 2017-18 sezonunda aynı sonu transfer olduğu Gençlerbirliği'nde gördü. Süper Lig'in en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Manu'nun forma giydiği sezon 29 yıl sonra kendisini 1'inci Lig'de buldu.

Başkent temsilcisi, bu sezon başında tek sezonluk ayrılığın ardından Süper Lig'e döndü.

Gençlerbirliği'yle küme düştükten sonra o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'a transfer olan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, sezon başında takımıyla Süper Kupa'yı kazansa da sezon sonu yeşil-siyahlıların 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşüşüne engel olamadı.

Akhisarspor macerası da diğer kulüpler gibi tek yıl süren Elvis Manu, bu sezon başında yolunu tuttugu Çin'in Beijing Renhe takımıyla da aynı kaderi yaşayıp art arda dördüncü kez küme düştü.

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