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Transfer hızlı başladı

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Transfer hızlı başladı
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Futbolda ara transfer dönemi hızlı başlarken, Doğan Türk Birliği ara transfer döneminin ilk transferini Barine Eko'ya imza attırarak yaptı. Doğan Türk Birliği’nden Selim Saygı, Girne Halk Evi’ne imza attı. DTB’de Ahmet Burak ile yollar ayrıldı.

Bu arada Eko’nun son oynadığı kulüp olan Türkiye’nin Görele Spor Kulübü’nden tepki gelirken, Görele kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Eko’yu Doğan Türk Birliği’nde oynattırmamak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Yenicami, Cihangir’in başarılı kaptanı Fırat Ersalan’ı transfer etmek için harekete geçti. Cihangir, transferde kaleci Hasan Piro ile Rahmi Çelik’i kadrosuna katmak isterken, yabancı futbolculardan Uche takımda kalacak. Yannick takıma katılacak.

Merit Alsancak Yeşilova, Alsancaklı Esin Sonay’ı, Yenicami’den resmen isterken, Esin ile de anlaştı. Yenicami yönetimi de transferde kolaylık sağlayacak. Yenicami, Eray’ı yeniden kadrosuna katarken, Rahmi Çelik’in transferi için de Lefke ile temasa geçti.

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