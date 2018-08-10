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Transfer hareketliliği sürüyor

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Transferde hareketlilik sürerken, Küçük Kaymaklı, Rifat’a resmi imzayı attırdı. Yalova, İsmail Soydan’ı kadrosuna kattı. Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasında beklenen Erdinç – Mete takası gerçekleşti. GHE transferlerine devam etti

Transfer hareketliliği sürüyor
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K-PET Ligleri’nde mücadele edecek olan takımlar 2018 – 2019 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrolarını güçlendirmeye devam ediyorlar.

K-PET Süper Lig’de iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen Küçük Kaymaklı dün Serdarlı’dan bonservisi ile kadrosuna kattığı Rifat Hacıarif’e resmi imzayı attırdı. Küçük Kaymaklı, Yeni Boğaziçi’nden Ramadan’a ise Pazartesi imza attırmayı hedefliyor.

K-PET Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yalova ise Gönyeli’den deneyimli sol ayak İsmail Soydan’ı kadrosuna kattı.

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