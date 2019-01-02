Transfer dönemi başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’de ilk devrenin sona ermesinin ardından 2. Transfer Dönemi dün itibariyle başladı.

Bu bağlamda Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan takımların yanı sıra U15 Ligi ekipleri de söz konusu transfer dönemi içerisinde kadrolarına takviye yapabilecekler.

2. Transfer Dönemi tarihleri

Transfer Dönemi içerisinde ‘Bonservisli Transfer’ işlemi 2-11 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih de dahil)yapılabilecek. Kulüpler ayrıca 2-21 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) ‘Kiralık Transfer’ ve ‘Yabancı Futbolcu Transferi’ işlemlerini gerçekleştirebilecek.