banner237
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
19 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
118 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
41 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
431 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
31 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
199 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
20 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
27 0
banner82

Transfer dönemi başladı

banner27

banner210
Transfer dönemi başladı
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’de ilk devrenin sona ermesinin ardından 2. Transfer Dönemi dün itibariyle başladı.

Bu bağlamda Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan takımların yanı sıra U15 Ligi ekipleri de söz konusu transfer dönemi içerisinde kadrolarına takviye yapabilecekler.

2. Transfer Dönemi tarihleri

Transfer Dönemi içerisinde ‘Bonservisli Transfer’ işlemi 2-11 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih de dahil)yapılabilecek. Kulüpler ayrıca 2-21 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) ‘Kiralık Transfer’ ve ‘Yabancı Futbolcu Transferi’ işlemlerini gerçekleştirebilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.