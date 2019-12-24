Transfer 27 Ocak'a kadar sürecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 1.devre maçları tamamlandı.

12 Eylül 2019’da başlayan lig serüveninde 22 Aralık 2019’da oynanan 15.hafta maçlarıyla ara verildi. Ligin 2. devresi 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak.

Öte yandan lige verilen aranın ardından Ara Transfer Dönemi de 2 Ocak 2020 Perşembe günü açılacak. K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig ekipleri 2-10 Ocak 2020 tarihleri arasında bonservisli oyuncu transferi yapabilecek. Yine kulüpler 2-27 Ocak 2020 tarihleri arasında yerli geçici transfer ve yabancı transferi yapabilecek.