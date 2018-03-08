banner107
6 0
12 0
23 0
14 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
69 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
184 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
151 0
10 0
banner82
banner147

Trafo patladı, maç tatil edildi

banner27

Trafo patladı, maç tatil edildi
banner137

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektrik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu. Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi.

TFF ile yapılan görüşmeler ardından maç tatil edildi. TFF karşılaşmanın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verdi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.