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Trabzsonspor, penaltılarda turladı

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Trabzsonspor, penaltılarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, evinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı.

14. dakikada Oscar Estupinan'ın golüyle Yukatel Denizlispor, evinde Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Recep Niyaz'ın ön direkte yaptığı şık kafa vuruşuyla 23. dakikada yeşil-siyahlılar farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı Trabzonspor'un atakları ile başladı 54. dakikada kazanılan penaltı atışını Sörloth gole çeviremedi. Maç bu sonuçla bitince karşılaşma uzatmaya taşındı. Uzatmaların 94. dakikasında Nwakaeme sarı kart gördü gördüğü sarı karta itiraz eden Nwakaeme ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 119. dakikada Denizlispor'da Muhammet Sörloth'a yaptığı müdahele sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşmada penaltılara gidildi.

Penaltılar sonucunda Trabzonspor rakibi Denizlispor’a 4-2’lik üstünlük sağlayınca çeyrek finale yükselen takım oldu.

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