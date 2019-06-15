Trabzonspor’un toplam borcu 1 milyar TL’yi aştı

Bordo mavili ekibin toplam net borcunun 1 milyar 88 milyon 739 bin 498 lira olduğu vurgulandı

Trabzonspor'un Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen 44. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu da açıklandı.

Trabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu raporunda, dernek ile bağlı şirketlerinin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli 805 milyon 771 bin 126 lira, uzun vadeli de 532 milyon 855 bin 979 olmak üzere, toplam 1 milyar 338 milyon 627 bin 105 lira borcu olduğu belirtildi.

Kısa vadeli 249 milyon 887 bin 607 lira gelir düşüldüğünde, net borcun 1 milyar 88 milyon 739 bin 498 lira olduğu vurgulandı.