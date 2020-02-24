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Trabzonspor’da Sturridge hayal kırıklığı

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da büyük umutlarla alınan Daniel Sturridge, beklentileri karşılayamadı. Sadece 7 maçta 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı

Trabzonspor’da Sturridge hayal kırıklığı

Trabzonspor, en kariyerli oyuncusu Daniel Sturridge’den beklediği verimi alamadı. Bordo-mavili ekibe transferi günlerce konuşulan İngiliz futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

30 yaşındaki forvetin en son Beşiktaş maçındaki etkisiz görüntüsü, taraftarları da kızdırdı. Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sürekli forma giymekte zorlandı.

11 maçta şans bulan İngiliz forvet, 7 karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı.

Forma giydiği 526 dakikaya 4 gol 4 asist sığdıran 30 yaşındaki kanat oyuncusu, çoğu maçta vasat bir görüntü sergiledi.

Daniel Sturridge, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi zorluk derecesi yüksek maçlardaki etkisiz görüntüsüyle eleştirildi.

Jose Sosa ile birlikte Trabzonspor’un en çok kazanan futbolcusu durumundaki Daniel Sturridge, yıllık 3 milyon 500 bin euro alıyor.

Kariyerinde Chealse ve Liverpool ile 2 kez Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Daniel Sturridge, 1 kez de Premier Lig Şampiyonluğu yaşadı. 

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