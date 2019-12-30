Trabzonspor’da şok ayrılık

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor yönetimi, Ünal Karaman'ın tüm alacaklarını ödedi. Bordo-mavililerde tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde şu ifadeler yer alıyor:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

"ÜNAL HOCA AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞTU"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ünal Karaman ile ayrılık sürecini ilk kez TRT SPOR'da yayınlanan Gündem Futbol programında açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun TRT SPOR’a yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Puan kayıplarından sonra hocayla alakalı olarak eleştiriler yapıldığında, genel kurulda divan kurulunda ve çeşitli basın yayın organlarında ifade ettiğim bir şey vardı. Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim. Hoca yanlış bir taktik uyguladıysa, herhangi bir futbolcu pas hatası yaptıysa da yönetimsel anlamda bir sorun olduysa bunun da sorumlusu benim dedim. Hocamızın veya futbolcularımızın üstünde baskı ve olumsuzluk oluşturmayalım dedim."

"BENİM İFADELERİM HİÇBİR ŞEKİLDE ÜNAL KARAMAN'I HEDEF ALAN İFADELER DEĞİLDİ"

"Oynanan kötü futbolun da sorumlusu benim, futbolcunun hatasının da sorumlusu benim" dediğim yerde hocamız eleştiriyi üzerine alınmış.Benim ifadelerim hiçbir şekilde Ünal Karaman'ı hedef alan ifadeler değildi. Ünal hoca benim ailemden daha fazla zaman geçirdiğim insan. Bazen duygusal olup insan bu tür şeyler içerisine girebiliyor."

Özellikle puan kayıplarından sonra duygusallığa kapılan bir yapısı vardı. Geldiğimiz noktada Ünal hoca ayrılmayı kafasına koymuştu. Karşılıklı konuşarak yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktörün kim olacağına dair açıklama yapan Ağaoğlu, Bu konuyla ilgili medyada bilgi kirliliği var. An itibarıyla Trabzonspor'un gündeminde herhangi bir teknik direktör yok. Kimsenin endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Mevcut halimizle devam ediyoruz, bu sorumluluğu kaldırabilecek bir yönetim kurulu görevinin başında. Trabzonspor'un yükünü kaldıracak hocayı bulmak o kadar kolay değilş. Bu akşam yapacağımız toplantıda bu konuyu ele alacağız. Kurduğumuz yapı, eksilmelerle kolay kolay potansiyel kaybedecek bir yapı değil. Divan Kurulu Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Ünal Karaman ile görüştü kendisi devam etmek istemediğini ifade etmiş"