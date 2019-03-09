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Trabzonspor sonradan açıldı

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti

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Trabzonspor sonradan açıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazan taraf oldu. 

Medical Park Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi. 65. dakikada kontra atağa çıkan Akhisarspor, Bokila ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Trabzonspor, bu gole 70. dakikada son haftalardaki formda forveti Anthony Nwakaeme ile yanıt verdi: 1-1

Bordo-mavili ekip, Jose Sosa'nın 76. dakikada penaltıdan attığı gole 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. 21 puanda kalan ligin son sırasındaki Akhisarspor ise kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı.

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