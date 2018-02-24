Trabzonspor nihayet

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Bu maça kadar oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son verdi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan Maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, 68'de Burak Yılmaz ile eşitliği yakaladı: 1-1 Bordo-mavili ekip, Abdülkadir'in 77. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılan taarf oldu.