Trabzonspor, liderliği Alanya’da bıraktı

Süper Lig'in 28. haftasında dün Aytemiz Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin son anlarına Trabzonspor 2-1 önde girmesine rağmen son dakikada yediği gol ile bir puana razı oldu ve liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı.

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçen Trabzonspor ilk yarının uzatma dakikalarında Papis Cisse'nin golüne engel olamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Novak ile durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarına önde giren Trabzonspor 90+5'inci dakikada Bakasetas'ın attığı şık gol ile durum 2-2'ye geldi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.