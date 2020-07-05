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Trabzonspor kendine geldi

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Süper Lig'de son 2 haftada iki beraberlik alan Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Trabzonspor kendine geldi

Süper Lig'in 30. haftası kritik Galatasaray - Trabzonspor maçına sahne oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Bordo mavililierin golleri 41. dakikada Sosa (penaltı),70. dakikada Novak ve 90+5'te Alexander Sörloth'tan gelirken, Galatasaray'ın maçtaki tek golünü 90+3'te penaltıdan Seri kaydetti.

Galatasaray'da maçın 32. dakikasında Sofiane Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde oynadığı son 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor aldığı bu galibiyetle puanını 61 yaparak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını ikiye indirdi.

Süper Lig'de oynaığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 30. hafta sonunda 52 puanda kaldı. Sarı kırmızılıların lider Başakşehir ile puan farkı 11'e yükseldi.

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