Trabzonspor, Karabük'te tekledi

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 haftalık galibiyet serisi sona eren bordo-mavili ekip, zirveye yaklaşma fırsatını da değerlendiremedi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Ev sahibi ekip, 74. dakikada Yatabare ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor Burak Yılmaz ile 80. dakikada eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor'un 5 haftalık galibiyet serisi bitti. Trabzonspor puanını 29'a ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor ise 9'a çıkardı.