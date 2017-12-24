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Trabzonspor, Karabük'te tekledi

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Trabzonspor, Karabük'te tekledi
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 haftalık galibiyet serisi sona eren bordo-mavili ekip, zirveye yaklaşma fırsatını da değerlendiremedi. 

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Ev sahibi ekip, 74. dakikada Yatabare ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor Burak Yılmaz ile 80. dakikada eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un 5 haftalık galibiyet serisi bitti.  Trabzonspor puanını 29'a ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor ise 9'a çıkardı.

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