Trabzonspor ikinci yarıda coştu

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, liderliğe yükseldi

Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Konuk Çaykur Rizespor, Melnjak'ın 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor fırtınası esti.

Guilherme'nin yerine oyuna giren Anthony Nwakaeme'nin etkili performansıyla rakip kaleye yüklenen ev sahibi Trabzonspor, 65. dakikada Manuel Da Costa'nın kafa golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

Ekuban, 71. dakikada bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçirdi. Trabzonspor, Sosa'nın 77. dakikada attığı penaltı golüyle farkı skoru 3-1 yaptı.

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme ile 86'da farkı 3'e çıkardı: 4-1

Çaykur Rizespor, Skoda'nın 90+6. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 4-2 yaptı. Trabzonspor'da penaltıya sebebiyet veren Obi Mikel, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Badou Ndiaye, 90+7'de attığı golle skoru ilan etti: 5-2

Ligde bir maçı eksik olan Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Abdülkadir Ömür aylar sonra kadroda

Öte yandan Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür aylar sonra kadroda yer aldı. 86. dakikada Sosa'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, aylar sonra formasına kavuştu..