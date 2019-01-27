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Trabzonspor gençleriyle geçit vermedi

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor gençleriyle geçit vermedi
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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda hakem Alper Ulusoy'un önettiği mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 73. dakikada Arouna Kone ile 1-0 üstünlüğü yakaladı. Sivasspor bu golün sevincini yaşarken Trabzonspor 75. dakikada Abdülkadir Parmak ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda baçka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 24 puana, Trabzonspor da 29 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşcak. Trabzonspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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