Trabzonspor –Galatasaray derbisinde düdük Aydınus’un

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.
Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
31 Ağustos Cuma
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
1 Eylül Cumartesi:
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek
21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
2 Eylül Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır