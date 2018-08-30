Trabzonspor –Galatasaray derbisinde düdük Aydınus’un

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

31 Ağustos Cuma

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır