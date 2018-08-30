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Trabzonspor –Galatasaray derbisinde düdük Aydınus’un

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Trabzonspor –Galatasaray derbisinde düdük Aydınus’un
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

31 Ağustos Cuma

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

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