Trabzonspor'dan futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin

Trabzonspor'da futbol takımına 2 Mayıs'a kadar izin verildiği açıklandı. Bordo-mavili ekip, Alexander Sörloth ve Erçe Kardeşler'in izinli olarak kentten ayrıldığını duyurdu.

Sörloth'ın Norveç hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla, Erce Kardeşler'in ise valilik tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle şehirden ayrıldığı duyuruldu.

Trabzonspor, 2 Mayıs Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurmuştu.