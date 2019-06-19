Trabzonspor'dan çifte transfer

Trabzonspor, Altınordu'dan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu Kulübünün altyapısında forma giyen Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyunculara 2019-2020 futbol sezonu için 120 bin lira, 2020-2021 futbol sezonu için 110 bin lira, 2021-2022 futbol sezonu için de 110 bin lira olmak üzere toplam 340'ar bin lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Genç futbolculara ayrıca profesyonel A takımın resmi karşılaşmalarında en az 15 dakika oynama şartıyla 5 bin lira maç başı ücreti ödeneceği, transfer kapsamında da oyuncuların kulüplerine yetiştirme tazminat bedeli verileceği aktarıldı.

18 yaşındaki Atakan Gündüz savunmada, 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ise forvette görev yapıyor.