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Trabzonspor'da sakatlık şoku

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Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme 3-6 hafta forma giyemeyecek

Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı futbolcu AnthonyNwakaeme'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz AnthonyNwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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