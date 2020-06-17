Trabzonspor'da 36 yıllık hasret bitebilir

Trabzonspor, 36 yıl önceki başarısını tekrarlamaya bir adım daha yaklaştı. Bordo mavili ekip en son 1983-1984 sezonunda lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı birlikte kazanmıştı

Bu sezon ligde lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyip finale yükselmesiyle bir kez daha çifte kupa için önemli bir adım attı.

Trabzonspor eğer 36 yıl sonra iki kulvarda da mutlu sona ulaşırsa o zaman yeni bir rekora odaklanacak.

Bordo mavililer, Süper Kupa'yı da müzesine götürmesi durumunda 43 yıl önce elde ettiği en büyük başarısını tekrarlayacak.

Karadeniz temsilcisi 1976-1977 sezonunda 3 kupayı kazanarak büyük bir zafere imza atmıştı.

Trabzonspor, o dönem lig ve Türkiye Kupası'nı da kazandıktan sonra Süper Kupa formatında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmüştü.