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Trabzonspor avantajı kaptı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor Altay karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak tur için avantaj elde etti

Trabzonspor avantajı kaptı

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor'u ağırladı. Kupanın 5. turunda İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanarak ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etti.

Trabzonspor'un golünü 45+2. dakikada Daniel Sturidge kaydetti. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Altay, Ivanildo'nun müdahalesi sonrası penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Leandrinho 55. dakikada skora denge getirdi.

65. dakikada oyuna sonradan giren Sörloth attığı kafa golüyle Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

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