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Trabzonspor, Antalya’dan istediğini aldı

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Trabzonspor, Antalya’dan istediğini aldı

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 75 Amilton), Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Serdar Özkan), Leschuk, Mukairu (Dk. 46 Chahechouhe)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 53 Abdurrahim Dursun), Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 80 Hosseini), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Ekuban), Sörloth

Goller: Dk. 3 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 17 Celustka (Antalyaspor)

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. 

Mücadelenin 3. dakikasında Alexander Sörloth, Trabzospor'u 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor, 17. dakikada Celutska'nın attığı golle beraberliği sağladı. Bordo mavililer, 25'te Nwakaeme'nin attığı golle yeniden öne geçti: 1-2.

Yusuf Sarı, 45'te skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ya yükseltirken Antalyaspor 12 puanda kaldı. 

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