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Trabzonspor, Ankaragücü'nü eli boş gönderdi

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırladı. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı

Trabzonspor, Ankaragücü'nü eli boş gönderdi
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi

Medical Park Stadı'nda oynanan maçtaki tek gol 7. dakikada Rodallega'dan geldi. 

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 33'e çıkarttı. Ankaragücü 20 puanda kaldı. 

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

6. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Ekuban'ın yerden şutunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

GOL| 7. dakikada ceza alanı sağ tarafında Abdülkadir Ömür'ün pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Rodallega, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Altay Bayındır'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Boyd'un sağdan ortasında, savunmada Novak'a çarpan top üst direkten kornere çıktı.

9. dakikada Boyd'un ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

45. dakikada Boyd'un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Yalçın Ayhan'ın dokunduğu top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

48. dakikada Ekuban'ın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

49. dakikada Rodallega'nın pasında, yakın mesafeden Ekuban'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır'ın ayağıyla müdahale ettiği top direğin az farkla yanından kornere çıktı.

62. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın yerden şutunda kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topu kontrol etti.

83. dakikada Aydın Karabulut'un pasında, ceza alanı sağ çarpazında Sacko'nun sert şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Orgil, Aydın Karabulut'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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